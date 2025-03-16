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Росгвардия поможет разминировать Курскую область

Хинштейн: Росгвардия поможет разминировать территории Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Росгвардия поможет разминировать освобожденные территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сейчас задачи Росгвардии расширяются: важно не только защищать население, но и пресекать провокации, а также участвовать в разминировании территорий для безопасного возвращения жителей», — написал чиновник.

По его словам, разминирование уже проводится, но площадь опасных зон велика, и для ускорения этой работы необходима дополнительная поддержка.

Накануне Хинштейн сообщил, что инженерные войска Вооруженных сил России приступили к работе по разминированию приграничных районов Курской области. Он отметил, что это важный шаг, приближающий возвращение населения в свои дома.

Врио губернатора также напомнил, что оперативный штаб ограничил въезд в освобожденные территории региона, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Ранее Путин пообещал восстановить инфраструктуру в Курской области.

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