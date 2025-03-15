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Хинштейн назвал разминирование курского приграничья важным этапом

Хинштейн: разминирование курского приграничья приблизит возвращение его жителей
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Телеграм-канал «Суджа родная»

Инженерные войска Вооруженных сил России приступили к работе по разминированию приграничных районов Курской области — это важный шаг, приближающий возвращение населения в свои дома. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что оперативный штаб ограничил въезд в освобожденные территории региона, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни.

В настоящий момент российские саперы находят запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», написал Хинштейн.

Он добавил, что по мере продвижения саперов граница зоны, куда въезд гражданам сейчас ограничен, будет сокращаться.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в Госдуме раскрыли судьбу солдат ВСУ в Курской области.

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