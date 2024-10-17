Стало известно, когда Украина получит французские истребители Mirage

Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Об этом сообщает военкор РИА Новости Андрей Коц.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставку истребителей для ВСУ в июне. Коц подчеркнул, что эксплуатация Mirage 2000 может обернуться «адом для тыловиков».

По словам военкора, ВСУ получат от 12 до 20 машин, речь идет о модификации Mirage 2000-5АF. Ожидается, что их адаптируют под крылатые ракеты SCALP-EG.

«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — пояснил Коц.

При этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киев хотел бы получить более современные Eurofighter Typhoon.

До этого РИА Новости сообщало, что бюджет французского военного ведомства на развитие ядерного потенциала страны в 2025 году увеличится на 8% и достигнет €7 млрд. В следующем году французская армия должна получить, в частности, 14 истребителей Rafale и 12 модернизированных истребителей Mirage 2000-D.

Ранее в России рассказали, что может уничтожить истребители F-16.