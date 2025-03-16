Военный эксперт допустил попытку контратаки ВСУ после неудач в Курской области

Марочко: ВСУ после неудач в Курской области могут попытаться контратаковать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после неудач в Курской области могут совершить попытку контратаки на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Исходя из той практики, которая была ранее, они (ВСУ — «Газета.Ru») в любом случае будут готовить где-то какую-то локальную операцию, которая должна будет хотя бы информационно перекрыть те репутационные потери, которые они получили на курской земле», — сказал эксперт.

Марочко допустил, что украинские войска могут нанести удар по территории России. В частности, по его словам, контратаки ВСУ возможны в Белгородской области, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в США провозгласили конец авантюры Украины в Курской области.