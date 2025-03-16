Военная авантюра Украины в Курской области подошла к концу. Это констатирует американская газета The Wall Street Journal.

«Дерзкая военная авантюра Украины внутри России на этой неделе подошла к концу так же, как и началась прошлым летом: быстро.

Стремительное наступление России в последние дни привело к тому, что оставшиеся украинские силы оказались все более изолированными», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВС России с помощью применения планирующих авиабомб уничтожили украинские бункеры и параллельно применяли «большое количество» беспилотников, управляемых через оптоволоконные кабели. Все это создало серьезные проблемы для ВСУ, пишет WSJ.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «плевать» на готовность России проявить гуманизм и добрую волю и пощадить украинские войска, попавшие в окружение в Курской области.

В Кремле тем временем заявили, что предложение сложить оружие в обмен на сохранение жизней для украинской группировки пока действует, но вскоре срок истечет. Киев на него пока не реагирует — Владимир Зеленский утверждает, что операция «продолжается так, как нужно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли судьбу солдат ВСУ в Курской области.