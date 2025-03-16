В Ростовской области средства ПВО отразили атаку беспилотников

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Каменске-Шахтинском и Чертковском районах региона была отражена атака беспилотников.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь.

Вечером 15 марта на территории Ростовской области была объявлена угроза воздушной атаки.

В ночь на субботу российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тарасовском и Чертковском районах.

Telegram-канал SHOT также сообщал о массовой атаке беспилотников на Волгоград и область. Как сообщили местные жители, всего было слышно от пяти до восьми взрывов. Также были видны яркие вспышки в небе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.