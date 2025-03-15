В Ростовской области объявлена воздушная опасность

На территории Ростовской области объявлена угроза воздушной атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приложение МЧС России.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — сказано в сообщении.

В ночь на 15 марта российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тарасовском и Чертковском районах.

Telegram-канал SHOT также сообщал о массовой атаке БПЛА ВСУ на Волгоград и область. Как сообщили местные жители, всего было слышно от пяти до восьми взрывов. Также были видны яркие вспышки в небе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Украина, атакуя Россию дронами.