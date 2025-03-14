Военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ

Киев атакует беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские регионы, поскольку хочет продолжать боевые действия, несмотря на всякого рода дипломатию. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал генерал ФСБ в отставке, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. По его словам, никакого хитроумного плана у украинского руководства нет.

«Продолжается упорная, упрямая политика Украины, ориентированная на ведение боевых действий вне зависимости от того, ведутся переговоры или нет. Мы все время пытаемся найти в действиях [украинского лидера Владимира] Зеленского какую-то определенную логику», — сказал эксперт.

Однако в данном случае никакой логики нет, добавил он.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде.

14 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на пятницу средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА над территорией России.

Ранее жители Туапсе сообщили об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе.