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СМИ назвали потери ВСУ за неделю в Курской области

РИА Новости: ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские войска потеряли свыше двух тысяч военных за неделю заключительного наступления Вооруженных сил РФ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По информации ведомства, за прошедшую неделю украинские войска потеряли более 2040 военнослужащих, при этом свыше 30 человек сдались в плен. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились семи танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортеров, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, двух самоходных артиллерийских установок Paladin американского производства, семи минометов, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 37 пунктов управления беспилотниками и пяти складов боеприпасов.

15 марта Минобороны РФ сообщило, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 658 самолетов, 283 вертолета и 46 776 беспилотников, принадлежащих ВСУ. По данным ведомства, потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 67,6 тысячи человек.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что ВСУ в Курской области не попали в окружение российских войск.

Ранее Минобороны раскрыло количество уничтоженных за время СВО самолетов ВСУ.

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