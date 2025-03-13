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Военблогер рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области

Военблогер Подоляка: ВС России продвигаются в Сумской области
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Reuters

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области.

По словам военкора, накануне ВС РФ зашли в село Басовка и там закрепились.

«Противнику уже очевидно не хватает сил сдерживать здесь наше дальнейшее наступление и потому стоит ожидать в ближайшее время серьезной перегруппировки резервов ВСУ», — поделился Подоляка.

Он добавил, что ВСУ потеряли контроль над западными окраинными поселками Суджанской агломерации, которые зачищают ВС России. Российские подразделения БПЛА держат под контролем пути снабжения группировки ВСУ, ситуация для которой только ухудшается.

До этого военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют резервы из Житомирской и Одесской областей, чтобы противостоять наступлению российским войскам в Сумской области. По его словам, после неудачи в Курской области в рядах украинских военных сейчас царит смятение, проводятся спешные сборы в Одесской и Житомирской областях.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области.

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