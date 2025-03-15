В Госдуме раскрыли, чем может ответить РФ в случае применения ВСУ ракеты «Длинный Нептун»

Россия может применить новейший ракетный комплекс «Орешник» в том случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ракету «Длинный Нептун». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Россия может вполне оправданно, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник», — сказал он.

Депутат выразил уверенность, что украинская ракета будет перехвачена российской системой противовоздушной обороны (ПВО), которая является лучшей в мире. Колесник отметил, что «Длинный Нептун» не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому победить, поскольку не остановит бои, в которых украинская армия терпит поражение.

15 марта Зеленский заявил об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун». По его словам, в ракетной программе страны есть «существенные результаты». Он добавил, что дальность полета «Длинного Нептуна» составляет 1 тыс. км, и поблагодарил разработчиков, производителей и военных страны.

В декабре глава минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в стране началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». Выпуск вооружения осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия. Зеленский отмечал, что украинские войска впервые применили ракету-дрон 24 августа 2024 года.

До этого британский журнал The Economist писал, что на Украине предпринимают попытки создать ракету «Трембита», которая будет способна достичь Москвы. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики перспективной украинской ракеты и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее поставленные Киеву батареи ПВО Samp-T почти исчерпали боезапас.