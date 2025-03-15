Поставленные Киеву батареи ПВО Samp-T почти исчерпали боезапас

Вооруженные силы Украины практически полностью истощили запасы ракет для двух зенитных батарей Samp-T, переданных Киеву в рамках совместной франко-итальянской военной помощи. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Издание утверждает, что боеприпасы Aster-30 практически закончились, что делает системы ПВО непригодными для использования в ближайшее время. Киев уже несколько недель обращается к итальянцам и французам с просьбой о поставке не менее пятидесяти ракет. Однако запасы Aster-30 в Италии близки к критическому минимуму, а остающиеся ракеты необходимы для защиты важных объектов на территории страны. Ситуация с французскими запасами остается неясной.

В связи с этим министр обороны Украины Рустем Умеров отправился в Рим, где встретился с итальянским коллегой Гуидо Крозетто, а теперь планирует переговоры с руководством Eurosam, совместного предприятия, производящего ракеты Aster-30.

Отмечается, что Италия предоставила Украине девять пакетов военной помощи. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но последний из декретов, принятый в июне, включал уже вторую систему ПВО Samp-T. Первая батарея поступила на Украину в начале 2023 года.

На прошлой неделе сообщалось, что страны Европы могут предоставить Украине свои ракетные комплексы в качестве аналога американским системам ПВО Patriot после приостановки помощи Киеву со стороны Америки.

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