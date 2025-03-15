Под Красноармейском уничтожены расчеты спецбатальона ВСУ «Птицы Мадьяра»

Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Центр» успешно ликвидировало два расчета элитного украинского батальона БПЛА «Птицы Мадьяра» в районе к западу от Красноармейска (Покровск) в Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС старший оператор подразделения БПЛА с позывным «Сега».

По его словам, разведданные позволили точно определить местонахождение FPV-дронов противника, после чего была проведена успешная атака, приведшая к уничтожению обоих расчетов.

«На Покровском направлении обнаружены именно FPV-расчеты «Мадьяра». Благополучно два расчета уничтожены. Проведена разведка, нам доложили, где они. Прилетели. Уничтожили», — подчеркнул российский военнослужащий.

15 марта стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра» с целью удержать линию обороны на красноармейском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что в настоящее время в районе Красноармейска российские войска ведут ожесточенные бои.

Ранее российские бойцы уничтожили взвод ВСУ, прибывший в ДНР из Курской области.