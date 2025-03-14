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Российские бойцы уничтожили взвод ВСУ, прибывший в ДНР из Курской области

ТАСС: военные уничтожили взвод ВСУ, переброшенный из Курской области в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы уничтожили взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в районе города Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, украинское формирование лишь недавно прибыло в ДНР из Курской области.

«В районах сел Котлино и Удачное к западу от Красноармейска уничтожили взвод личного состава противника», — уточнил он.

Источник агентства добавил, что в настоящее время подразделения ВСУ пытаются организовать контратаки на данном участке фронта. Они действуют при поддержке резервных сил.

12 марта генеральный штаб украинских войск опубликовал заявление в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором назвал Красноармейское направление в ДНР самым сложным для ВСУ. В тексте подчеркивалось, что сейчас на этом участке «горячее всего».

В конце февраля депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российские бойцы взяли в «клещи» город Красноармейск в ДНР. На этом фоне находившиеся в населенном пункте офицеры ВСУ перебрались в Днепропетровскую область, добавил парламентарий.

Ранее российские военные уничтожили группу колумбийских наемников ВСУ на Красноармейском направлении.

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