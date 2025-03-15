Силовики задерживают переодетых в бойцов РФ солдат ВСУ в курском приграничье

Сотрудники силовых ведомств и военной полиции выявляют и задерживают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетых в российских военных на границах Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов. Неоценимую помощь в выявлении неонацистов оказывают местные жители, которые оперативно информируют бойцов РФ о подозрительных личностях», — рассказал агентству источник.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее назвали количество находящихся в Курской области солдат ВСУ.