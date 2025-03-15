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Стало известно количество находящихся в Курской области солдат ВСУ

Украинский полковник Грабский: до 7000 военных ВСУ находятся в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

На данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации говорится, что пути отхода украинских солдат находятся под круглосуточной атакой дронов, поэтому выход с оккупированных территорий осложнен.

До этого руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что украинские военные могли оставить в Курской области техники минимум на $120 млн. По его словам, в основном ВСУ оставили танки Abrams. Большое количество брошенной техники есть на фото- и видеоматериалах, отснятых в регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт рассказал об отношении депутатов Рады к Зеленскому.

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