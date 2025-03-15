ТАСС: ВС РФ при боях за Рубанщину уничтожили подразделения 95-й бригады ВСУ

Подразделения 95-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены российскими военными в населенном пункте Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Там заявили, что ВСУ оказали ожесточенное сопротивление в боях за Рубанщину.

Рубанщина находится вблизи трассы Суджа — Юнаковка, которую украинские военные пытались использовать для эвакуации военной техники, однако им это сделать не удалось. Российские артиллеристы и операторы беспилотников уничтожили все украинские боевые бронированные машины, бронетранспортеры и пикапы.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее силовики сообщили об ожесточенных боях в курском приграничье.