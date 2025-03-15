Силовики сообщили об ожесточенных боях в курском приграничье

ТАСС: на юге суджанского приграничья в Курской области идут ожесточенные бои

Ожесточенные бои ведутся на юге и юго-западе Суджанского района Курской области, на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, российские военные добивают остатки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отдельные группы, перебрасываемые украинским командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления ВС РФ.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщило Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее военный аналитик рассказал, сколько осталось освободить территорий в Курской области.