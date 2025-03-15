В Верховной Раде назревает недовольство руководством страны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

«В киевской хунте назревает большое недовольство [президентом Украины] Владимиром Зеленским, [главнокомандующим ВСУ Александром] Сырским и [руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом] Будановым за происходящее в Курской области, что, разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах», — заявил он.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по инициативе новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинский лидер попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки украинской армии в Курской области. По его словам, если Зеленский даст команду сдаваться, то признает свое поражение, что станет началом капитуляции.

Президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.