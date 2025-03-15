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Трамп объявил о ликвидации лидера ИГИЛ в Ираке

Трамп: в Ираке ликвидировали лидера «Исламского государства»
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Kevin Lamarque/Reuters

В Ираке ликвидировали одного из главарей «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, был устранен беглый лидер ИГИЛ в Ираке.

«За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы», — заявил хозяин Белого дома.

Он также отметил, что в операции приняли участие правительство Ирака и власти Иракского Курдистана.

8 марта сообщалось, что курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили лидера ячейки «Исламского государства» (ИГ, группировка признана террористической в РФ) с помощью Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

29 января эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт заявил, что боевики ИГИЛ в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти Дональда Трампа. За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГИЛ. Теперь же Барретт опасается начала в Сирии кампании по массовому бегству ИГИЛ из тюрем, аналогичной «Разрушению стен» в Ираке.

Ранее Трамп приказал нанести авиаудары по террористам ИГ в Сомали.

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