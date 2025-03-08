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В Сирии захватили лидера ячейки «Исламского государства»

CENTCOM: курдские СДС захватили в Сирии лидера ячейки ИГ при поддержке сил США
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Reuters

Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили лидера ячейки «Исламского государства» (ИГ, группировка признана террористической в РФ) с помощью Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Об этом сообщается на странице CENTCOM в соцсети X.

«6 марта Силы демократической Сирии при поддержке сил Центрального командования США провели рейд и захватили Салаха Мохаммада аль-Абдуллу, лидера ячейки ИГ», — отмечается в сообщении.

Американские военные оказали содействие СДС при проведении операции. В частности, они предоставили курдским формированиям техническую поддержку и разведданные.

В феврале десятки боевиков ИГ были уничтожены в Сомали в результате удара Военно-воздушных сил США. Приказ американским военнослужащим нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации дал президент Дональд Трамп.

29 января эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт заявил, что боевики ИГ в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти Трампа. За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГ. Теперь же Барретт опасается начала в Сирии кампании по массовому бегству ИГ из тюрем, аналогичной «Разрушению стен» в Ираке.

Ранее сообщалось, что США нанесли десятки авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии.

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