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Трамп приказал нанести авиаудары по террористам ИГ в Сомали

Трамп: США нанесли высокоточные удары по террористам в Сомали
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что отдал военнослужащим приказ нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сомали.

«Утром я отдал приказ о нанесении высокоточных авиаударов по влиятельному организатору атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и возглавил в Сомали», — написал он.

Трамп подчеркнул, что «эти убийцы угрожали США и союзникам». Глава Белого дома подчеркнул, что США «удалось уничтожить пещеры, в которых они жили, и ликвидировать многих террористов».

Американский лидер отметил, что охота на упомянутого главаря ИГ велась долгие годы, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена «не действовала достаточно быстро».

«Я сделал это!» — написал Трамп.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что авиаудары по объектам террористической организации «Исламское государство» в Сомали стали первой крупной операцией Соединенных Штатов с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный Сомалиленд готов в обмен на признание разместить в Бербере базу США.

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