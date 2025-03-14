В Ираке сообщили о ликвидации одного из лидеров «Исламского государства»

Силы безопасности Ирака и коалиции, борющиеся против «Исламского государства» (организация запрещена в России) («ИГ»), уничтожили одного из лидеров группировки Абдуллу Маки Муслеха аль-Рифаи, также известного как Абу Хадиджа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу иракского правительства Мухаммеда Шиаса ас-Судани.

Премьер Ирака добавил, что аль-Рифаи считался «одним из самых опасных террористов в Ираке и мире» и действовал на территории республики, а также в Сирии.

До этого армия Израиля нанесла удар по столице Сирии Дамаску, атаковав штаб палестинской организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России). По словам представителей ЦАХАЛ, центр использовали для координации террористической деятельности против Израиля.

10 марта Россия выразила беспокойство из-за ситуации в Афганистане, где присутствует и активно действует ячейка организации «Исламское государство».

Отмечалось, что террористы «ИГ» продолжают совершать преступления против этнических и религиозных меньшинств Афганистана, при этом получая финансовую и материальную поддержку из-за рубежа.

Ранее Трамп признался, что не хочет «бомбить» Иран.