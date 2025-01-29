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Боевики ИГ в Сирии могут выйти на свободу из-за политики Трампа

Guardian: боевики ИГ в Сирии могут выйти из тюрем из-за политики Трампа
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Об этом в интервью для The Guardian заявил эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт.

Барретт напомнил, что на северо-востоке Сирии отбывают наказание до девяти тысяч боевиков ИГИЛ. При этом финансирование тюрем, в которых они содержатся под охраной так называемых курдских сирийских демократических сил, во многом происходит за счет средств, выделяемых USAID — агентством США по международному развитию, все программы которого были приостановлены Трампом на 90 дней.

За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГИЛ. Теперь же Барретт опасается начала в Сирии кампании по массовому бегству ИГИЛ из тюрем, аналогичной «Разрушению стен» в Ираке.

25 января сообщалось, что Вашингтон делится с Дамаском разведданными об угрозах Исламского государства.

Ранее СМИ узнали о сложностях для Трампа из-за войск США в Сирии.

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