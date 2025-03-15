Трамп оценил позицию России в военном плане в отношении ВСУ

Вооруженные силы России занимают сильную позицию в отношении окруженных частей украинской армии в Курской области. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, сообщает ТАСС.

«В военном отношении они (ВС РФ. — «Газета.Ru») занимают очень сильную позицию, и у них [в окружении] довольно много украинских военнослужащих», — сказал он.

Хозяин Белого дома выразил надежду, что с этими бойцами ВСУ ничего не произойдет. Он подчеркнул, что обратился к России с просьбой «ничего не допустить».

Американский лидер также заявил, что «весьма обеспокоен» ситуацией на поле боя.

«На поле [боя] сейчас находится весьма уязвимая группа украинских военнослужащих, которые в действительности окружены, и это нехорошо», — отметил он.

Политик добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы их не стало, поскольку было потеряно уже достаточно людей.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что с понимаем отнесся к просьбе Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».