Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил позицию России в военном плане в отношении ВСУ

Трамп назвал очень сильной позицию ВС России в отношении ВСУ
close
Win McNamee/Reuters

Вооруженные силы России занимают сильную позицию в отношении окруженных частей украинской армии в Курской области. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, сообщает ТАСС.

«В военном отношении они (ВС РФ. — «Газета.Ru») занимают очень сильную позицию, и у них [в окружении] довольно много украинских военнослужащих», — сказал он.

Хозяин Белого дома выразил надежду, что с этими бойцами ВСУ ничего не произойдет. Он подчеркнул, что обратился к России с просьбой «ничего не допустить».

Американский лидер также заявил, что «весьма обеспокоен» ситуацией на поле боя.

«На поле [боя] сейчас находится весьма уязвимая группа украинских военнослужащих, которые в действительности окружены, и это нехорошо», — отметил он.

Политик добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы их не стало, поскольку было потеряно уже достаточно людей.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что с понимаем отнесся к просьбе Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами