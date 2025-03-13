Захарова: в Курской области для киевского режима дело — труба

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что для украинских войск в Курской области «дело — труба». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Александра Сырского о том, что украинские войска в Курской области совершают маневры на более выгодные рубежи. Она отметила, что в переводе на русский язык, для «киевского режима дело — труба, суджанская труба».

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.