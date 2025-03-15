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В сети появилась запись последних слов сбитого пилота ВСУ

«Воевода вещает» опубликовал последние слова сбитого пилота ВСУ
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militarizm.su

В сети разместили запись переговоров экипажа российского истребителя Су-30СМ, на которой слышны последние слова пилота МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Аудиофайл опубликован в Telegram-канале «Воевода Вещает».

«Меня сбили! <…> Падаю!» — прокричал украинский пилот и по рекомендации диспетчера ВСУ катапультировался.

Перехваченные слова летчика МиГ-29 ВСУ прокомментировал экипаж российского истребителя Су-30СМ.

«Спасибо за информацию, очень радостно», — отметил один из военнослужащих ВС России.

Автор Telegram-канала обратил внимание на то, что военные ВСУ в эфире почти всегда говорят по-русски.

Новость дополняется.

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