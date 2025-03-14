Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отреагировали на слова Зеленского о «выполнении задачи» ВСУ под Курском

Захарова спросила у Зеленского, было ли задачей ВСУ закопать побольше солдат
close
РИА «Новости», коллаж

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале поинтересовалась у президента Украины Владимира Зеленского, являлось ли «задачей» ВСУ в Курской области «закопать побольше» солдат.

«Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила». То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — с иронией спросила дипломат.

По словам украинского президента, задачей ВСУ в Курской области было оттягивание сил российской армии с других направлений. Он заявил, что благодаря действиям украинских солдат «спало давление» в Харьковской области и Донбассе.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

До этого президент России Владимир Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что у окруженных бойцов украинской армии в российском регионе есть только два выбора — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но поступил «как гнида».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами