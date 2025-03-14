Захарова спросила у Зеленского, было ли задачей ВСУ закопать побольше солдат

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале поинтересовалась у президента Украины Владимира Зеленского, являлось ли «задачей» ВСУ в Курской области «закопать побольше» солдат.

«Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила». То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — с иронией спросила дипломат.

По словам украинского президента, задачей ВСУ в Курской области было оттягивание сил российской армии с других направлений. Он заявил, что благодаря действиям украинских солдат «спало давление» в Харьковской области и Донбассе.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

До этого президент России Владимир Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что у окруженных бойцов украинской армии в российском регионе есть только два выбора — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но поступил «как гнида».