ВСУ ударили по зданию краеведческого музея в Судже

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию краеведческого музея города.

По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации войсками ВСУ и пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Также двое сотрудников музея ранены — они доставляются в медицинское учреждение.

Само историческое здание — памятник архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова), — по словам Хинштейна, уничтожено.

13 марта министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ освободили курский город Суджа от украинских формирований. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север», которые также взяли под контроль населенные пункты Меловой и Подол. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных, участвовавших в боевых действиях, за освобождение города. Хинштейн сообщал, что по состоянию на утро 13 марта из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Ранее Зеленский заявил, что курская группировка ВСУ «свою задачу выполнила».