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Стало известно о попытках ВСУ оказывать сопротивление в Курской области

«Северный ветер»: оставшиеся в Курской области бойцы ВСУ оказывают сопротивление
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Reuters

Украинские военные, которые все еще остаются на позициях у границы в Курской области, продолжают оказывать сопротивление Вооруженным силам РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В материале отмечается, что до рядовых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не довел сведения о разгроме группировки в приграничном регионе.

«Оставшиеся на позициях ВСУшники оказывают ожесточенное сопротивление», — говорится в тексте.

Из него следует, что в настоящее время морские пехотинцы ВС РФ завершают зачистку лесного массива в районе населенного пункта Куриловка. За прошедшие сутки российские военнослужащие продвинулись в Курской области более чем на 8,3 тыс. метров, подчеркивается в публикации.

13 марта министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы освободили город Суджа в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север», также взявшие под свой контроль хутор Подол и поселок Меловой.

Позже российский лидер Владимир Путин обратился к участникам операции по освобождению Суджи, поблагодарив их за решение этой задачи.

Ранее в Верховной раде Украины высказались о провале ВСУ в Курской области.

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