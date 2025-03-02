Рогов сообщил о потерях ВСУ после авиаудара у границы ДНР и Днепропетровской области

Рогов: удар ВС РФ уничтожил более 10 танков и БМП, 40 солдат ВСУ в Зеленом Гае

Российские войска нанесли авиаудар по расположению ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай у границы ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, в результате атаки ВСУ потеряли более десяти единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также около 40 военнослужащих.

«Уничтожено большое количество тяжелой техники - более 10 танков и БМП Bradley, как минимум 1 САУ Caesar, 6 бронемашин, порядка 40 боевиков ВСУ уничтожены и не менее 80 ранены», — пояснил он.

Здесь же поразили два склада боеприпасов, в том числе со снарядами для артиллерийских систем M777, добавил общественник. Он отметил, что атака ослабит подразделения противника на стыке ДНР, Запорожской области и Днепропетровской области.

До этого Рогов сообщал, что российские военные продвинулись от ранее освобожденного населенного пункта Бурлацкое на север в направлении села Веселое.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из Новоандреевки в ДНР.