Вооруженные силы Украины начали обрабатывать свои беспилотники сверхтоксичными ядами и ракетным топливом. Об этом заявил командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

По его словам, из-за токсичных дронов зафиксировали множество случаев отравления бойцов ВС России, которые голыми руками прикасаются к трофейным сбитым украинским дронам.

В своем посте он показал фотографии последствий контакта людей с отравленными беспилотниками. По его словам, яды, которыми солдаты ВСУ покрывают беспилотники, по химическому составу напоминают гептил — его запасы хранятся на Южмашзаводе в Днепропетровске.

«Информация, к сожалению, достоверная», — заключил Рогозин.

В январе посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что российские власти выявляют новые факты применения Украиной отравляющих веществ. По его словам, в настоящее время обнаружены вещества как украинского производства, так и поставленных из США, ФРГ, скандинавских стран.

Ранее офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села ядовитыми снарядами.