Подразделения Вооруженных сил России продвинулись на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Активизировались действия российских войск на Ореховском направлении запорожского фронта: наши ребята продвинулись и освободили свыше шести квадратных километров в сторону Щербаков», — сообщил Рогов.

2 марта Рогов рассказал, что российские войска нанесли авиаудар по расположению ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай у границы ДНР и Днепропетровской области.

По его словам, в результате атаки ВСУ потеряли более десяти единиц бронетехники, а также несколько десятков военнослужащих.

Здесь же, по его данным, поразили два склада боеприпасов, в одном из них были артиллерийские системы M777. Рогов отметил, что атака ослабит подразделения ВСУ на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее ВС РФ взяли под контроль деревню Новая Сорочина в Курской области.