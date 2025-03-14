В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном властям Украины городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности произошедшего не уточняются. Комментарии от местных властей не поступали.

По информации официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных Украине районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) спутниковые данные для ударов по рынку в селе Великие Копани Херсонской области.

9 марта ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях из ракетной системы залпового огня HIMARS. Несколько человек пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем украинских Вооруженных сил. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее аналитик назвал условие для прекращения огня на Украине.