Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после того, как бойцов Вооруженных сил Украины выведут с территории России, включающей Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом РИА Новости заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Были выдвинуты базовые требования президентом России, которые, как минимум, включают в себя международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов», — заявил собеседник агентства.

Аналитик подчеркнул, что это означает прекращение боевых действий с выводом украинских войск с той части Российской Федерации, где они до сих пор находятся.

Коротченко добавил, что это должно произойти до заключения какого-либо мирного соглашения с Киевом, поскольку вывод украинской армии с территории России, которая включает в себя новые регионы, является «базовым условием» для подписания такого рода документа.

Собеседник агентства отметил, что еще двумя важными пунктами договора станут получение российской стороной гарантий, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, а также запрет ВСУ иметь дальнобойные ракетные системы, чтобы не допустить новых атак по объектам на территории РФ. Это позволило бы исключить вероятность нового витка конфликта, заключил Коротченко.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

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