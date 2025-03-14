Военкоры Коц и Поддубный обратились к украинскому журналисту из Суджи

Российские военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц отправили видеопослание украинскому журналисту Юрию Бутусову из освобожденного города Суджи Курской области. Видеозапись Коц разместил в своем Telegram-канале.

«Украинский пропагандист [Бутусов] беспокоился о Евгении Евгеньевиче [Поддубном]. Спрашивал в августе прошлого года: «Что с лицом?». Докладываю: с лицом все в порядке», — отметил Коц.

Аналогичный вопрос Поддубный на видео адресовал Бутусову.

«Что с лицом-то?» — иронично спросил военкор.

В августе прошлого года Поддубный выжил после атаки дрона на его автомобиль в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск.

Минобороны РФ 13 марта сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области осталось освободить от ВСУ пять приграничных населенных пунктов.

Ранее Минобороны показало видео из освобожденной Суджи Курской области.