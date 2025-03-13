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Хинштейн заявил о приближении победы России

Хинштейн об освобождении Суджи: слава нашим воинам, победа все ближе
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи, отметив, что «процесс очищения Курской земли активно продолжается» и победа становится все ближе. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи российскими войсками.

«Теперь это официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим смелым воинам! Очищение Курской земли продолжается. Только вперед! Победа близка!» — написал Хинштейн.

Минобороны 13 марта сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.

Ранее было опубликовано видео из освобожденной Суджи.

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