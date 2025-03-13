Алаудинов: в Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов

В Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Остается пять приграничных населенных пунктов, которые остается еще доработать, дочистить», — отметил он.

По его словам, украинская армия строила всю оборонительную систему в российском регионе вокруг Суджи. Алаудинов подчеркнул, что переоценить освобождение этого населенного пункта невозможно. Алаудинов добавил, что все населенные пункты вокруг Суджи освобождены и зачищены.

Минобороны 13 марта сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи, отметив, что «процесс очищения Курской земли активно продолжается» и победа становится все ближе.

Ранее стало известно об оставленном в Курской области парке военной техники НАТО.