Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько осталось освободить населенных пунктов в Курской области

Алаудинов: в Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов
close
«РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РИА Новости»

В Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Остается пять приграничных населенных пунктов, которые остается еще доработать, дочистить», — отметил он.

По его словам, украинская армия строила всю оборонительную систему в российском регионе вокруг Суджи. Алаудинов подчеркнул, что переоценить освобождение этого населенного пункта невозможно. Алаудинов добавил, что все населенные пункты вокруг Суджи освобождены и зачищены.

Минобороны 13 марта сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи, отметив, что «процесс очищения Курской земли активно продолжается» и победа становится все ближе.

Ранее стало известно об оставленном в Курской области парке военной техники НАТО.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами