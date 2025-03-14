Алаудинов: бойцы «Ахмата» после операции «Поток» чувствуют себя хорошо

Госпитализированные после операции «Поток» в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Чувствуют себя хорошо. Им оказывается квалифицированная помощь», — отметил он.

Алаудинов добавил, что в ближайшее время бойцы встанут в строй.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней. По мнению врио главы региона, «Поток» будет вписана в историю военной операции на Украине и о ней «будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

Ранее появилось видео со штурмом бойцами ВС РФ Суджи.