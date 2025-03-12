Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео со штурмом бойцами ВС РФ Суджи

Российский боец заснял начало штурма под Суджей после выхода из подземной трубы

Начало штурмовых действий Вооруженными силами России под Суджей в Курской области сразу после выхода из трубы подземного газопровода показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

На кадрах видно, как российские военные скрытно продвигаются вдоль лесопосадки, чтобы их не заметили украинские подразделения. Судя по внешнему виду российских бойцов, они только-только вышли из трубопровода.

«Все, короче, начался штурм, идем», — сказал один из военнослужащих.

«Аид» в подписи к ролику высмеял пропагандистов Украины, утверждавших о провале «подземного» десанта. По его словам, бойцы спецотряда «Ахмат» сразу после десантирования из-под земли устремились в сторону мостов у хутора Кубаткино, зачищая все от Вооруженных сил Украины. Все российские бойцы остались целы и невредимы, отметил автор видео.

В операции «Поток» приняли участие разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток», подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ и 72-й мотострелковой бригады, а также спецназ «Ахмат».

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Кремле прокомментировали динамику боев за Суджу в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами