Появилось видео со штурмом бойцами ВС РФ Суджи

Российский боец заснял начало штурма под Суджей после выхода из подземной трубы

Начало штурмовых действий Вооруженными силами России под Суджей в Курской области сразу после выхода из трубы подземного газопровода показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

На кадрах видно, как российские военные скрытно продвигаются вдоль лесопосадки, чтобы их не заметили украинские подразделения. Судя по внешнему виду российских бойцов, они только-только вышли из трубопровода.

«Все, короче, начался штурм, идем», — сказал один из военнослужащих.

«Аид» в подписи к ролику высмеял пропагандистов Украины, утверждавших о провале «подземного» десанта. По его словам, бойцы спецотряда «Ахмат» сразу после десантирования из-под земли устремились в сторону мостов у хутора Кубаткино, зачищая все от Вооруженных сил Украины. Все российские бойцы остались целы и невредимы, отметил автор видео.

В операции «Поток» приняли участие разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток», подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ и 72-й мотострелковой бригады, а также спецназ «Ахмат».

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Кремле прокомментировали динамику боев за Суджу в Курской области.