В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

Он призвал жителей региона следить за дальнейшими оповещениями официальных ведомств.

Этим вечером опасность БПЛА также объявили в Ростовской области. Местных жителей попросили не покидать свои дома и держаться подальше от окон.

13 марта украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, трое местных жителей получили ранения. Двое мужчин пострадали в поселке Октябрьский Белгородского района, одна женщина получила ранения в поселке Дальний Валуйского округа. Пострадавших доставили в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили над регионами страны 77 украинских беспилотников.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Саратовскую область.