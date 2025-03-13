Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, три человека пострадали

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены три мирных жителя
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, трое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона ранены двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и контузия, у второго — минно-взрывная травма и множественные слепые осколочные ранения», — рассказал Гладков.

Пострадавших отправили в городскую больницу Белгорода №2.

Другой дрон сдетонировал в поселке Дальний Валуйского округа, пострадала женщина. Ее доставили в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили над регионами страны 77 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов пришлись на Калужскую и Брянскую области.

Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе после падения украинского дрона произошел пожар в здании промышленного предприятия. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Что это было за предприятие, чиновник не уточнил.

Ранее в Воронежской области потушили пожар после атаки беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами