Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, три человека пострадали

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, трое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона ранены двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и контузия, у второго — минно-взрывная травма и множественные слепые осколочные ранения», — рассказал Гладков.

Пострадавших отправили в городскую больницу Белгорода №2.

Другой дрон сдетонировал в поселке Дальний Валуйского округа, пострадала женщина. Ее доставили в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили над регионами страны 77 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов пришлись на Калужскую и Брянскую области.

Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе после падения украинского дрона произошел пожар в здании промышленного предприятия. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Что это было за предприятие, чиновник не уточнил.

Ранее в Воронежской области потушили пожар после атаки беспилотников.