Военные за ночь сбили 77 украинских беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 77 дронов ВСУ над 6 регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 13 марта сбили 77 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, военные уничтожили 30 беспилотников над Брянской областью и 25 — над Калужской областью.

По шесть дронов сбили над Курской и Воронежской областями, еще по пять — над Ростовской и Белгородской областями.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России уничтожили 343 дрона, из них 91 дрон сбили на подлете к Москве.

Немецкое издание Zeit отмечало, что представители украинской делегации на переговорах с представителями США в Джидде испытывали страх после попытки атаки беспилотников на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье как «демонстрацию независимости», а не силы.

Ранее сообщалось, что Британию и Францию подозревают в помощи Украине в атаке на Москву.