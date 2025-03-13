В Ростовской области объявили режим опасности БПЛА

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области. Об этом сообщили в региональном МЧС, пишет РИА Новости.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.

Ростовская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских беспилотников.

В ночь на 8 марта в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Саратовскую область.