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Беспилотник ВСУ атаковал Саратовскую область

Бусаргин: при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область пострадали нежилые объекты
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Shutterstock

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на Саратовскую область повреждения получили нежилые объекты. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Петровском районе.

«Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет», — добавил Бусаргин.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили над регионами страны 77 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов пришлись на Калужскую и Брянскую области.

Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе после падения украинского дрона произошел пожар в здании промышленного предприятия. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Что это было за предприятие, чиновник не уточнил.

Ранее Зеленский охарактеризовал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье как «демонстрацию независимости», а не силы.

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Атаки БПЛА на Россию
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