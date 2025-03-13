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Эксперт заявил о переброске резервов ВСУ в Сумскую область

Эксперт Киселев: ВСУ стягивают резервы для закрытия «дыры» в Сумской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют резервы из Житомирской и Одесской областей, чтобы противостоять наступлению российским войскам в Сумской области. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на источники в подполье, передает ТАСС.

По его словам, после неудачи в Курской области в рядах украинских военных сейчас царит смятение, проводятся спешные сборы в Одесской и Житомирской областях.

«Эти резервы планируется направлять в район Сумской области для того, чтобы остановить продвижение русской армии, то есть заткнуть дыру, которая образовалась», — поделился Киселев.

Он также предположил, что часть подразделений могут передислоцировать с приграничных территорий Приднестровья и Белоруссии.

По его словам, Киев требует от западных союзников создать условия для перемирия, чтобы украинские силы могли прийти в себя. Украина планирует пополнить ряды своих войск как личным составом, так и военной техникой.

До этого в Судже были обнаружены более 100 человек, которые числились пропавшими без вести.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области.

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