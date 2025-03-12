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Политолог предположил, как Украина может использовать 30-дневное прекращение огня

Политолог Блохин: Украина может использовать прекращение огня для перевооружения
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Zohra Bensemra/Reuters

Украина может использовать 30-дневное прекращение огня в зоне боевых действий, на которое согласилась в ходе переговоров с США в Джидде, для перевооружения. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Тридцатидневный тайм-аут: очевидно, что он может быть использован для перевооружения. Для того чтобы Украине собраться с силами, подтянуть свои резервы, сконцентрировать ресурсы на других областях», — поделился своей точкой зрения Блохин.

Он отметил, что Россия может согласиться на это предложение, но при одном условии. По мнению политолога, в это время должны вестись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом о будущей украинской государственности. Без таких переговоров, считает Блохин, эти 30 дней могут превратиться и в два, и в три месяца, и в результате конфликт может просто заморозиться.

11 марта Украина по итогам переговоров с США в Джидде выразила готовность принять предложение американской стороны о прекращении огня в зоне конфликта на 30 дней. Соединенные Штаты планируют донести эту информацию до Москвы.

12 марта стала известна позиция Кремля на этот счет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперед в этом вопросе и дождаться информации от США. По словам Пескова, в эти дни РФ и США запланировали контакты, в ходе которых Москва рассчитывает получить подробности о встрече с Украиной в Джидде.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.

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