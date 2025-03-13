Зачистка территории города Суджи в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет продолжаться около десяти дней. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с RT.

По его словам, в ближайшее время российским бойцам предстоит зачищать от украинских военнослужащих подвалы, блиндажи, лесопосадки.

Генерал отметил, что сейчас Суджа окружена, внутри города идет зачистка.

Алаудинов добавил, что успехи в освобождении приграничных районов Курской области стали возможны после операции «Поток».

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

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