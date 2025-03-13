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Генерал Алаудинов назвал ожидаемые сроки по освобождению Суджи

Алаудинов: ВС РФ потребуется максимум 10 дней для освобождения Суджи
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Зачистка территории города Суджи в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет продолжаться около десяти дней. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с RT.

По его словам, в ближайшее время российским бойцам предстоит зачищать от украинских военнослужащих подвалы, блиндажи, лесопосадки.

Генерал отметил, что сейчас Суджа окружена, внутри города идет зачистка.

Алаудинов добавил, что успехи в освобождении приграничных районов Курской области стали возможны после операции «Поток».

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции

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