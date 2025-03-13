Министерство обороны России показало кадры уничтожения отступающей из Суджи техники Вооруженных сил Украины. Видео опубликовано ТАСС.

«Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ, отступающих из населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области, расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», — заявили в оборонном ведомстве.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.