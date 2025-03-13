Военблогер сообщил о стрельбе ВСУ из зениток по «метеориту» в Киеве

Немецкие зенитные самоходные установки Flakpanzer Gepard, стоящие на правом берегу Днепра, начали стрелять по «метеориту» в небе над Киевом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Кирилл Федоров.

«В Киеве на правом берегу вовсю работают Flakpanzer Gepard по «метеориту», как нам сообщают местные», — отмечается в сообщении.

До этого в небе над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит. После этого в Киеве прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги. Сообщалось о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

12 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. По его словам, в здании размещались французские наемники и офицеры ВСУ, которых «готовили к переброске в Курскую область». Он не уточнил число потерь среди наемников.

Ранее уфолог назвал причину загадочной вспышки в небе над Киевом.